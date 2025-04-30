¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº´µ×´Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£5·î5ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ÖºÇ¶¯Âç¿©¤¤²¦·èÄêÀï2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Èº´µ×´Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¿¦¶ÈÊÁ¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤ò