ドナルド・トランプ大統領が、アメリカで自動車を製造しているメーカーに対して関税を減免・免除する大統領令に署名しました。なお、自動車を構成する部品の85%が国産であれば関税は完全に免除されることになりますが、この条件を満たすのはテスラだけだとのことです。Addressing Certain Tariffs on Imported Articles - The White Househttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/addressing-certain-tariffs-on