ÆüËÜ»þ´Ö£±£µ»þ£°£°Ê¬¤Ë±Ñ¥Íー¥·¥ç¥ó¥ï¥¤¥É½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¥Íー¥·¥ç¥ó¥ï¥¤¥É½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë15:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.0%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ4.1%Á°²ó3.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)