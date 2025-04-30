¢£4·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Çtimelesz¤Ï¡ÖRock this Party¡×¤È¡ÖAnthem -episode 1-¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡ØCDTV¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②③ timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤¬TBS·Ï¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸¶²Å¹§¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ timelesz¤Ï4·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖRock this Party¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤µ¤é