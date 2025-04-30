Minh NguyenFrancesco Guarascio[¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î½ª·ë¤«¤é£µ£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£³£°Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Î·³Ââ¤¬¹Ô¿Ê¤·¡¢¥í¥·¥¢À½¤ÎÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£³¹Ãæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÖ¤¤´ú¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¹ñÅª¤Ê²Î¤ò²Î¤¦¿Í¤â¸«¤é¤ì¡¢½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¿Ø±Ä¤ÎËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï£±£¹£·£µÇ¯£´·î£³£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÆî¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î