¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥é¥·¤ÈÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎGW¡×¤¬³«ºÅÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯4·î29Æü¤Ë¡Ö½ËÆüÆÃÊÌ¹æ¡×¤òÈ¯¹Ô¡£º£²ó¤â¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤â²÷Å¬¤ËÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥àUV¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡×¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë¤¬¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£Æ¬¤«¤é¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¤òUV¥«¥Ã¥È¡ÊUPF50+¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é