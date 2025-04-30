Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£³£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ËÌ¹ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£³£°Æü¡¢£¹·î£³£°Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±£°·î£±ÆüÉÕ¤Ç£±ÂÐ£±£°¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñÃ±°Ì¤ò°ú¤­²¼¤²¡¢Åê»ñ²ÈÁØ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¤Î£±¡¥£±¡ó¤ËÅö¤¿¤ë£²£µËü³ô¡¦£±£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò·èµÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£µ·î£±£²Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡££µ·î£¹Æü¤Ë¤Ï¼«¼Ò³ô£µ£°Ëü³ô¤ò¾ÃµÑ