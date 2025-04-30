40Âå¤Î½÷À­¤Î¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç4·î30Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à75ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·ÙÉÙ»Î·Ù»¡½ð ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¾¾ËÜ¤Ë½»¤àÂå¹Ô±¿Å¾¶È¤ÎÃË¡Ê75¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï4·î17Æü¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Î²°³°¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÉþ¤Î¾å¤«¤é¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£