¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£È¬²ó¤ÎÂè£¶ÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤òÁ÷¤é¤ìÂà¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢£±»Íµå¡¢£±ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦±Û¤¨£·¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡££³¡Ý£°¤ÎÆó²ó£±»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢£²»à¸å¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡££Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ