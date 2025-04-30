Hyunsu YimJu-min Park[¥½¥¦¥ë £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½£¶£°£°¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤¬£³£°Æü¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¡Ê¹ñ¾ð±¡¡Ë¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£µÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½£´£·£°£°¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÂâ¤ÏÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåÅª¤ÊÊ¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì