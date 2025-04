大阪・南船場にあるISSEY MIYAKE SEMBA | CREATION SPACEでは、オランダの創作集団 「We Make Carpets」 による特別展『Fold and Crease (Extended) -折るごとに、重ねるごとに広がるかたち-』を5月3日から開催します。本展は2024年4月にミラノの旗艦店 ISSEY MIYAKE / MILANで発表されたプロジェクト「Fold and Crease」の続編として、既存作に新作を加えて展示します。© ISSEY MIYAKE INC. We Make Carpets は、身の回りに