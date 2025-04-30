¶â»áÅ°Ê¿¡¿tower¡ÊUNO¡Ë ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£º£²ó¤Ï²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Î±§Ìî¹Á¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ºî¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¶ÌÌî»Ô¤Î±§Ìî¹Á¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤³¤¦¤·¤¿¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ³¤¤òË¾¤à¹­¤¤¶õ´Ö¤Ë²¿¤«¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡£ ¡Êµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¹õ¤¤·ê¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤«¤é²¿¤«