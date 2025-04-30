Kanishka SinghGnaneshwar Rajan[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ±Ñ·³¤Ï£²£¹Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¹çÆ±·³»öºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¼óÅÔ¥µ¥Ì¥¢¤ÎÆîÌó£²£´¥­¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·úÊª·²¤¬¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ðÊóµ¡´Ø¤¬ÆÃÄê¤·¡¢É¸Åª¤Ë¤·¤¿¡£¹È³¤¤ä¥¢¥Ç¥óÏÑ¤Ç¤ÎÁ¥Çõ¹¶·â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌµ¿Íµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¾À·¼Ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·