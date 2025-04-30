¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/30¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬4·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¤òËþµÊ¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷ËþµÊ¸½ºß¡¢¡Ö2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎIVE¡£4·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï¿À⼾¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç¿À¸Í¤Î±Ñ¹ñ´Û¤äÀ¸ÅÄ¿À¼Ò¤Ê¤É¤Î