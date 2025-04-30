2·î23Æü¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤Ç5·î5Æü¤Î¤«¤·¤ïµ­Ç°¡ÊÁ¥¶¶¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´5¡áÌÚÂ¼¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤Ï¥ì¡¼¥ó¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£30Æü¡¢¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢JRA¤«¤éÃ»´üµ³¼êÌÈµö¡Ê5·î1Æü¤«¤é6·î27Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£