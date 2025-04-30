²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³(71)¤¬¡¢6ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û6ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë1987Ç¯¤Ë6ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¸¦¥Ê¥ª¥³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÌî¸ýÅµÉ×¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¸¦¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Ï¤ó¤Æ¤ó»Ñ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡£29Æü¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î