¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/30¡Û¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÅÄÌîÍ«¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¢Ë­Ëþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¢¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÅÄÌîÍ«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÅÄÌî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¸À¤¤¤Ë¤¯¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡¢¡Ö¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¸å¤í¤Ç¤ª¤·¤ê¿¨¤é¤ì¤¿¤êÏÓ¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¶¯¤¯Åö¤Æ¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ÎËÜÅö