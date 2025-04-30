¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢Ä¹½÷ÃÂÀ¸¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°11»þ²á¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂÔË¾¤ÎÄ¹½÷ÃÂÀ¸¸å½é¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£8»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥óÂè7¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£»î¹ç¤Ï30Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£