½Å·Ä¹¾ËÌ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÅë¾è¤òÂÔ¤Ä¾èµÒ¤é¡£¡Ê£±·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î30Æü¡ÛÃæ¹ñÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤Ï27Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢1¡Á3·î¤ÎÍ¢Á÷¼ÂÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Ò¶õÎ¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.9¡óÁý¤Î±ä¤Ù1²¯9ÀéËü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¹Ò¶õ°ÂÁ´ÊÛ¸ø¼¼¤ÎÍûÍ¦¡Ê¤ê¡¦¤æ¤¦¡ËÉû¼çÇ¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤Ï11.7¡óÁý¤Î224Ëü3Àé¥È¥ó¡¢Î¹µÒ¤È²ßÊª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Í¢Á÷¥È¥ó¥­¥í¤Ï10.5¡óÁý¤Î385²¯9ÀéËü¥È¥ó¥­¥í¤À¤Ã¤¿¡£±¿¹ÒÊØ¿ô¤Ï7.3¡óÁý¤Î158Ëü