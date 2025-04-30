Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ê¡²¬¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë½ÐË×¡£Éã¿Æ¤¬»£±Æ¤·¤¿?¤ªÇ¦¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉã¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢4·î24Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ä¥ê¡¼Á°¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HKT48¤ÎË­±Ê°¤µª(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦¿Íµ¤¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¹ø¤ò²¼¤í¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤