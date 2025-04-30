¥Ê¥Ý¥ê¤Ï29Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î¤¬±¦ÂçÂÜÆâÅ¾¶Ú¤ËÆùÎ¥¤ì¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Ä¥£¥ª»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î¤¬º£µ¨Ãæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î¤ÏÆ±²Õ½ê¤òÄË¤á¤ÆÁ°¡¹Àá¥¨¥ó¥Ý¥êÀï¡¢Á°Àá¥â¥ó¥Ä¥¡Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢28Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè34Àá¥È¥ê¥ÎÀï¤ÇÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢64Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥ÈÃ¥´Ô¤Ë