ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î²ÈÅÅ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿²£ÉÍÎ®À±¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£À¤´Ö¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È²£ÉÍ¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å8¡§00NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î»£±Æ¤ÇÂ¿Ë»¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö