【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『THE FIRST TAKE』という特別な企画で素敵なものに残せればいいなと思って演奏しました」(ASTERISM) 『FLASH THE FIRST TAKE』にも登場したヘヴィメタルバンドのASTERISMが、世界的ギタリストのMarty Friedmanとともに『THE FIRST TAKE』に初登場。 国内外問わず精力的に活動する彼らが披露するのは、キャッチーな歌詞をロックサウンドに乗せたコラボ楽曲「GYUTTO!!」。