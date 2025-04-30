¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡È¥Ñ¥Ñ1¹æ¡É¤Î½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î½é²ó¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥ÈÅÁÀâ¡×¤È¤È¤â¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥Ê¡¼À­¤ÎÂÇµå¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê