観るものの目を欺く華麗なトリックで大人気を博した『グランド・イリュージョン』シリーズ待望の第3作となる最新作『Now You See Me: Now You Don’t(原題)』より、初の予告編映像が米公開された。  世界最高のイリュージョニスト集団、フォー・ホースメンが完全復活。予告編のノリも、2010年代の雰囲気を纏っているようだ。 「マジックの世界では、消えたものというのは再び現れ