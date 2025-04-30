ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÏÀè¤Û¤É¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Öº£¤³¤Î¤È¤­¤â¡¢¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢1»þ´Ö¤Ë100Ëü¥É¥ë¤º¤Ä¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤È¡£¹ñ±×¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢°ìÆü¡¢°ìÆü¤È²æ¤¬¹ñ¤Î´ë¶È¤¬Â»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÞ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö1Êâ¤Ç