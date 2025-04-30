ÄÅ»³»ÔÌò½ê ÄÅ»³»Ô¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ËÌµÄËMRIÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ê¥É¥¥¥¤¥Ö¥¹¡¦¥µー¥Á¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ 6Ëü8000±ß¤òÇ¼ÀÇ¡Ê´óÉÕ¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÀîÉÂ±¡¡ÊÄÅ»³»ÔÀîºê¡Ë¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÈ¯¹ÔÆü¤«¤é1Ç¯¤Ç¤¹¡£ ¥É¥¥¥¤¥Ö¥¹¡¦¥µー¥Á¤Ï¡¢Â¤±ÆºÞ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÄË¤ß¤äÈï¤Ð¤¯¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤MRIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤¹¡£ÆýË¼¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸¡ºº»þ¤ËÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¡ºº