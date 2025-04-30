Åìµþ»þ´Ö10:51¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á15296.00¡Ê-8.00-0.05%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªJUN 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3329.80¡Ê-3.80-0.11%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY¶âÀè¤¬ÆðÄ´¡£Åìµþ¶â¤â¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷