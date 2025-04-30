º£·î¡Ê4·î¡Ë28Æü¡¢°æ¸¶Å´Æ»¤ÎÆ§ÀÚ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç¡¢ÀÐ¤¬ºÕ¤±¤¿º¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬ÃÖ¤­ÀÐ¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °æ¸¶Å´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î28Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢°æ¸¶Å´Æ»¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤¬¡¢°æ¸¶»Ô¤Î°æ¸¶±ØÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÂèÆó°æ¸¶Æ§ÀÚ¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°Û²»¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤¿¤á½ù¹Ô¤·¤Æ°æ¸¶±Ø¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æ¸¶Å´Æ»¤Î¼Ò°÷¤¬¸½ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ§ÀÚÆâ¤Î¥ìー¥ëº¸±¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£²¤«½ê¡¢ÀÐ¤¬ºÕ¤±¤¿º¯¡ÖÊ´ºÕº¯¡×¤ò