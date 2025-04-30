¡ÖÉ´Æü¤»¤­¡×¤ÎÁ´¹ñ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬1½µ´Ö¤Ç1884¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¤¬134¿Í¡¢¿·³ã¤¬127¿Í¡¢Åìµþ¤¬116¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JIHS¡á¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´Æü¤»¤­¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç1884¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÁ´¿ôÇÄ°®¤ò³«»Ï¤·¤¿2018Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¤Î½µ¤Î1222¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ