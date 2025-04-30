30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿JRÅì³¤Æ»Àþ¤ÎË­¶¶±Ø¤È³÷·´±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ï¡¢¸á¸å0»þ3Ê¬¤Ë²¼¤êÀþ¤¬¡¢¸á¸å0»þ12Ê¬¤Ë¾å¤êÀþ¤¬±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È30Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í JRÅì³¤Æ»Àþ¤Î»°²Ï»°Ã«±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢ÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¿Í¤È²÷Â®Îó¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÂ¨»à¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ±¿Å¾»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°²Ï»°Ã«±Ø¹½Æâ¤«¤éÀþÏ©¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê