¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¡ÖHEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢º£·î1Æü¡¢ÂçÀç»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ë¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Î¿©ºà¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³«Å¹½éÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£43ºÐ¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¾ì½ê ÂçÀç»Ô¤Î¹ñÆ»105¹æ±è¤¤¡¢Âç¶Ê¤ÈÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ê¤«¤»¤ó¡£ HEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×HEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢Æ£Ã«ÂóÏ­¤µ¤ó¡¢43ºÐ¤Ç¤¹¡£Åì