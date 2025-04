MetaがFacebookやInstagramなどの自社プラットフォームで利用できるようにしているチャットAIの「Meta AI」が、単体アプリとなってリリースされました。Meta AIは次世代マルチモーダルAIのLlama 4をベースとしたチャットAIです。Introducing the Meta AI App: A New Way to Access Your AI Assistant | Metahttps://about.fb.com/news/2025/04/introducing-meta-ai-app-new-way-access-ai-assistant/Meta AIアプリはiOS版とAndroid