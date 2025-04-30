ÄäÅÅ¤Ç¾ÈÌÀ¤ÎÍî¤Á¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÀ¾Éô¥Ó¡¼¥´¤Î»Ô¾ì/Miguel Riopa/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç£²£¸Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄäÅÅ¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Û¤ÜÁ´ÅÚ¤ÇÉüµì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÍÇ¡¤ÎÄäÅÅ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¡£¶õ¹Á¤äÅ´Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ïº®»¨¤¬Â³¤­¡¢Åö¶É¤Ï²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À­¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î²ÄÇ½À­¤â´Þ¤á¤ÆÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤¬ÆÍÁ³¤Î¾ã³²¤Ë