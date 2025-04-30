¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï30Æü¡¢À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¤¬4·î¤Ï49.0¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°·î¤«¤é1.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î50¤ò3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¹çÀï¤Î·ã²½¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¿´Íý¤¬µÞ·ã¤Ë°­²½¤·¤¿¡£