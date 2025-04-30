ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎµðÂç¤Ê¶²Îµ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬29Æü¤«¤é»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ»Ô¤Î¥á¥Ã¥»¥¦¥¤¥ó¥°NHW¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»°½ÅÂç¶²ÎµÇî¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á3ËÜ¤Î³Ñ¤ò»ý¤ÄÁð¿©¶²Îµ¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡¢Ä¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸Êª»Ë¾åºÇÂç¤ÎÄÞ¤ò»ý¤Ä¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É¼ÂÊªÂç¤Î¶²Îµ10ÂÎ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Î½ËÆü¤È¤¤¤¦¤³