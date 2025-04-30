µÙÆüÌÀ¤±30Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á142±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏµÙÆüÁ°¤Î28Æü¤ÈÈæ¤Ù¡¢1±ß18Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á142±ß43¡Á44Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï87Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á162±ß10¡Á17Á¬¡£ÆðÄ´¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ·Êµ¤¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬½Ð¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ëÊÆÃæ´Ø·¸¤ÎÀè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿