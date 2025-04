Metaが2025年4月29日(火)に自社製AIモデル「Llama」を用いた製品開発ためのプラットフォーム「Llama API」を発表しました。記事作成時点では限定プレビューの段階で、限定プレビュー中は無料で使用可能です。Llama API | Empowering AI Development with Easehttps://www.llama.com/products/llama-api/Everything we announced at our first-ever LlamaConhttps://ai.meta.com/blog/llamacon-llama-news/Llama APIでは2025年4月5