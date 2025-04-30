ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾Éð¡Ê12¡ËÄ¬ºêÅ¯Ìé¸åÊÔ¡ÊÁ°ÊÔ¡§¥µ¡¼¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Ä¬ºêÅ¯Ìé¤Î¡ÖËâµå¡×¥·¥ó¥«¡¼¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ä¡ä¡Ë"Ëâµå"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤òÁà¤ê¡¢À¾Éð¤Î²«¶â»þÂå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿Ä¬ºêÅ¯Ìé»á¡£ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î²÷Åê¤ä¡¢Ä¬ºê»á¤¬¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸½ºß¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Îµð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ