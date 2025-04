2025年5月28日(水)と29日(木)の17時30分より、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される、世界中のファンと音楽で一つになる “夢の授賞式”『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』がABEMAにて独占無料生中継される。【映像】Stray Kids、JO1、INI、TOMORROW X TOGETHERほか昨年の模様『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』(以下、『ASEA2025 Presented by Z