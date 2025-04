本作『餓狼伝説 City of the Wolves』から参戦となったのは世界最高峰のサッカー選手、クリスティアーノ・ロナウド。サッカーの動きとマーシャルアーツの融合技で戦う。飛び道具はもちろんサッカーボールだ。画像はYouTubeチャンネル『SNK OFFICIAL』より4月24日発売の格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』は、90年代の格闘ゲームブームの中心のひとつだった『餓狼伝説』シリーズの26年ぶりの最新作だ。だが、少し様子がおか