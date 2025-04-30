ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀµÅö²½¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹­¤¤¹ç°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤âÌäÂê¤À¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤¬ÁÊ¾Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¤â¤·°ãË¡¤È¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»öÂÖ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤ÏµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤·¤Ë´ØÀÇÎ¨¤òÊÑ¹¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¤¬