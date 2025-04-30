¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤¬29Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤ÎÄêÈÖ¤ÎÊÖ¤·¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿¿¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¤¬·èÄê!·ù¤ï¤ì¼ÔÄº¾å·èÀï¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Æ£ËÜ¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£