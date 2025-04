「インテリジェント・スピード・アシスト(ISA)」とは、GPSなどを使用して道路の制限速度を特定し、車が速度超過しないように働きかけるシステムのことです。アメリカでは一部の州で、無謀なスピード違反者の車にISAを取り付ける法案が可決されています。Virginia will use technology to slow chronic speeders’ cars-and other states are rushing to join in - Fast Companyhttps://www.fastcompany.com/91323835/virginia-will