1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Ë52ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¹ñÌ±Åª²Î¼ê¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤À¡ÖÊ¿ÏÂµ§Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬29Æü¡¢²­Æì¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤½¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤¿ÆüËÜ¤ò²Î¤ÇÎå¤Þ¤·¤¿¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢²­Æì½Ð¿È¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡Ê41¡Ë¤é¤¬Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÅçÂÞ¤Ï¸ø±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡þ¡þ¡þ¡Ýº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÀá