¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¡¢GENERATIONS¤Î¡ÈÊ¢¹õ¥á¥ó¥Ðー¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª ¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Èµ­¼Ô¡É¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¡ÈÊÔ½¸Ä¹¡É¤¬¡¢º£ºÇ¤âÇ®¤¤²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤ËÇ÷¤ê¡¢½Ü¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢¿åÍË¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¿·´¶³Ð¡¦²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡£ 4·î30Æü23»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢GENERATIONS¤È&TEAM¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥³ー¥Êー¥²¥¹¥È¤È