7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、グループ初となるワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を、22日にアメリカ・ロサンゼルスにあるThe NOVOからスタートさせました。この日を心待ちにしていたファンの前に登場し、ライブの最初から迫力ある歌・ラップ・ダンスを披露した7人。会場のフロアからは「We’ve been waiting for you!」や「I love BE:FIRST!」といった声援が飛び交っていたとい