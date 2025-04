【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メンバーの作詞情報も解禁! INIが、6月25日に発売する3rdアルバム『THE ORIGIN』(読み:ジ・オリジン)のトラックリストを公開した。 本作のキャッチコピーは「The dawn of THE ORIGIN -革命、僕たちがつくっていく新しい世界-」。 タイトル曲「DOMINANCE」をはじめとした、新曲6曲を含む全12曲(Winning ver.はボーナストラック「Party Goes On」を含む全13曲