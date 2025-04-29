¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡ØÉ×¤Î¸µÉÔÎÑÁê¼ê¤È¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÅÆ·î¥á¥¤¡§Ì¡²è¡¢É÷ÂôÉ¹²Ö¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À­¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÉ×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤È½ä¤ê¹ç¤¤¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë²áÄø¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£Ë­¤«¤ËÉÁ¤­½Ð¤¹¡¢°Û¿§¤ÎÉÔÎÑÌ¡²è¤À¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Í­Î¤¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¤Î¼çÉØ¡£½µ¤Ë2²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ÈÇ¥³è¤Ë¶Ð¤·¤àÆü¡¹¤À¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¡¢É×¤È¤ÎÃç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ëº§Åö½é¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¥Þ¥á¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Ç¯¤ò·Ð¤ë¤´¤È