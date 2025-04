ももいろクローバーZが、4月29日(火・祝)から5月6日(火・休)の期間に『行くぜハマスタ!連休も肩までどっぷり♡ももクロ地獄百景』企画をYouTubeにて実施する。本日29日20時より、1日目のライブ映像として『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』LIVE Blu-ray & DVDよりDAY2「TDFの覚悟」公演が、ももいろクローバーZ YouTubeチャンネルにて公開された。本企画は、4月29日(火・祝)から5